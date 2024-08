Jorge Aldoney confirma quiebre definitivo con Skarleth Labra

A través de redes sociales, Jorge Aldoney confirmó el quiebre definitivo de su relación con Skarleth Labra.

"Yo les agradezco enormemente todo su apoyo y, es cierto, mi relación fue pública desde un inicio, por eso les debo tanto y les agradezco todo su cariño", escribió el ganador de Mister Chile en su canal de difusión en Instagram.

"No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella. Y no voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto", pidió a sus seguidores.

Aldoney y Labra, de 28 y 19 años respectivamente, se conocieron en la primera versión chilena de "Gran Hermano", iniciando su romance en el encierro y continuando afuera, llegando incluso a vivir juntos.

Sin embargo, la ahora expareja había anunciado su separación hace unas semanas, aclarando poco después que se trataba de "una separación momentánea" y que habían retomado su relación.

Asimismo, se reportó que los jóvenes, que siguen ligados al reality de Chilevisión, habían tomado la decisión de vivir en lugares distintos.