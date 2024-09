José Antonio Neme y su paya sin filtro en "Mucho gusto"

El ambiente festivo en la antesala de las Fiestas Patrias se percibe en el mundo televisivo, y el conductor del matinal "Mucho gusto" de Mega aprovechó de hacer una intervención digna de estas fechas.

Vestido de manta y notablemente inspirado, Neme introdujo con un "Aro, aro aro", mientras su compañera, Karen Doggenweiler, lucía un vestido blanco y lo miraba con algo de incredulidad.

Y agregó: "El vino curó a mi padre, el vino curó a mi madre, a mí no me vas a curar, vino y ...", soltó el animador, antes de que Doggenweiler interviniera y su compañero no pudiera terminar la oración, que evidentemente no era acorde al formato.

"Dios mío, no", complementó Karen Doggenweiler, quien próximamente será la encargada de animar el Festival de Viña.