Joven que entrevistó a Federico Sánchez: "Me sentí pasado a llevar"

El joven que intentó entrevistar a Federico Sánchez, y cuyo registro se hizo viral, habló sobre la experiencia con el conocido arquitecto y académico.

En conversación con Chilevisión, el tiktoker Sebastián Ortiz relató que "al principio me lo tomé a juego y le seguí el juego, pero lamentablemente no se pudo llegar a lo que yo quise".

Si bien reveló que Sánchez intentó contactarlo vía redes sociales, el joven de 15 años sostuvo que "la experiencia la dejo como marcada, y no estoy pensando en volver a hablar, ni hacer una colaboración ni nada por el estilo con él".

Incluso el adolescente aseguró haberse sentido ofendido por Federico Sánchez "cuando se ve que me quita el micrófono, ahí si me sentí pasado a llevar porque no le tomó el peso a mi entrevista, no le tomó la importancia que yo estaba esperando".