Karol Lucero explicó dichos sobre Camiroaga: "No eran las palabras apropiadas"

A raíz de la polémica, Karol Lucero aclaró sus dichos sobre el fallecido animador Felipe Camiroaga.

En su podcast "Un día más", el influencer aseguró que el querido rostro televisivo era "súper egocéntrico" y que hoy en día, algunas de sus actitudes, así como sus personajes humorísticos, "serían motivo de funa".

Tras recibir varias críticas, el comunicador conversó con el programa "¡Hay que decirlo!" de Canal 13, afirmando que sus palabras en el show de YouTube fueron malinterpretadas.

"Hablaba de la admiración que siento por Felipe Camiroaga y que lamentablemente hoy la 'generación de cristal' lo tendría en una palestra funadísimo si estuviese vivo", partió explicando.

En este contexto, el ex Yingo señaló además que sus dichos no fueron con "ánimo de crítica", mencionando que estos fueron innecesarios. "Es como si el programa hubiera sido basado en una crítica a Camiroaga", añadió.

"Hoy día lo que él hacía en los años 90 quizás no sería bien visto por la sensibilidad de la audiencia", comentó, rectificando sus dichos. "No eran las palabras apropiadas, no debí decirlo de esa manera", sentenció.