Kika Silva comenta cómo es su relación con los hijos de Gonzalo Valenzuela

La modelo Kika Silva ahondó sobre su matrimonio con el actor Gonzalo Valenzuela y también se sinceró sobre la dinámica que tiene con los hijos del actor.

A un mes del matrimonio de ambos, Silva se dedicó a contestar una serie de preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram, como algunos aspectos sobre su relación con Valenzuela.

En ese sentido, la además empresaria respondió cómo es su relación con los hijos de Gonzalo; Alí, Silvestre y Anka.

"Con los hijos de Gonzalo, son lo máximo. Tengo suerte porque me llevo bacán. Tengo un millón de fotos de ellos, pero nunca publico fotos de ellos. No es que no estén en mi día a día, están".

"Tengo mucha suerte de los hijastros que me tocaron, que fea la palabra hijastros, pero es lo que es", expresó Kika.