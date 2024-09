Leonor Varela se refirió al duelo que vive a cinco años del fallecimiento de su hijo

La actriz nacional Leonor Varela relató el ritual que mantiene diariamente tras la muerte de su pequeño hijo Matteo, fallecido en 2018.

En una entrevista con Martí Cárcamo en el programa "De tú a tú", la actriz chilena radicada en Estados Unidos comentó que a pesar de la distancia física de sus seres queridos, todos los días le rinde homenaje.

"Todos los días me levanto y saludo a mi hijo. Todos los días me levanto y saludo a mi abuela. Me despierto y lo primero que hago es saludar a los seres que no están", comentó.

En ese sentido, Leonor recordó los últimos días Matteo en el plano terrenal, y afirmó que esa conexión especial que ambos tienen aún sigue presente.

"Yo siempre supe lo que él quería hacer y lo que era importante para él. Una mañana desperté a las 5 de la mañana y me dijo 'Estoy cansado, mi cuerpo necesita descansar'. Y me dejó tres meses para preparar y aceptar su partida", relató sobre su hijo que partió a los seis años producto de la Leucodistrofia, una enfermedad degenerativa.

La actriz de 51 años también reflexionó sobre las enseñanzas que dejó la experiencia de haber podido compartir ese tiempo con él.

"Mi hijo me cambió por completo. Yo era mucho más arrogante y tenía mucho miedo, uno anda con más máscaras y ya no tengo tanto miedo", declaró.