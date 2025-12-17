Mariela Sotomayor acusa a Mario Velasco de amenazas por supuesto video íntimo

La periodista y panelista de espectáculos Mariela Sotomayor atraviesa un nuevo episodio de exposición pública luego de denunciar la supuesta filtración de un video íntimo que, según distintas versiones, no existiría.

El origen de la controversia se remonta a declaraciones de Claudia Schmidt, quien aseguró en el programa "Noche de Suerte" que dicho registro nunca existió y que se trató de un rumor difundido con la intención de "asustar e insegurizar" a Sotomayor.

Tras esos dichos, la periodista decidió expresarse a través de una transmisión en vivo en redes sociales: "Nadie se merece algo así". "Ya mucho he llorado, mucho he sufrido y mucho he tenido que aguantar, un millón de injusticias, si ustedes supieran. Aún así yo trabajo honestamente y no me merecía esto. Y nadie se lo merece. Nadie".

Sotomayor apuntó contra figuras como Mario Velasco, Pablo Candia y Daniela Aránguiz, acusándolos de haber alimentado el rumor. En particular, calificó a Aránguiz de "mentirosa" y relató conversaciones con Velasco, a quien acusó de tratarla de loca e insinuar que el supuesto video provenía de cámaras de seguridad.

El conflicto escaló cuando la periodista se comunicó con Sergio Rojas en el programa "Que te lo digo", de Zona Latina, donde afirmó que Mario Velasco la habría vuelto a amenazar, insistiendo en la existencia del registro. Según relató, incluso circularían mensajes que aseguraban que ella aparecía en grabaciones de un local nocturno.

Finalmente, Sotomayor aseguró que está dispuesta a iniciar acciones legales para esclarecer los hechos y defender su versión: "No me voy a esconder más". Remarcó que cuenta con pruebas y que espera llegar "hasta las últimas consecuencias" para frenar lo que considera una campaña de hostigamiento y desinformación.