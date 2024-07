Muere Doug Sheehan, actor de "Sabrina, la bruja adolescente"

El actor Doug Sheehan, conocido por interpretar al padre de Melissa Joan Hart en "Sabrina, la bruja adolescente", murió a los 75 años.

Si bien medios estadounidenses dieron a conocer la noticia este lunes, el intérprete falleció el pasado 29 de junio, confirmó un aviso de defunción.

Aunque no se especificaron las causas detrás del deceso, la funeraría Kane señaló que el artista falleció "pacíficamente en su hogar".

Además de su papel participar en la sitcom de la cadena ABC, Sheehan es recordado por su papel del abogado Joe Kelly en "Hospital General" y Mel Horowitz en la adaptación televisiva de "Clueless".

Otros sus créditos incluyen series como "Cheers", "MacGyver" y "What I Like About You", así como pequeños roles en las películas "10", "Victor/Victoria" y "Cops N Roberts".