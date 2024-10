Pablo Chill-E arremete contra el alcalde Germán Codina: "Lávate la boca"

El cantante Pablo Chill-E respondió en duros términos a Germán Codina, alcalde de Puente Alto, luego de que este lo vinculara al exalcalde Daniel Jadue.

En una entrevista con La Tercera, Codina habló de Matías Toledo, candidato a la alcaldía de esa comuna y exmiembro de la Coordinadora Shishigang, un colectivo dedicado a las obras sociales que lidera Pablo Chill-E.

"Me gustaría saber cómo esa coordinadora (Shishigang) y el trabajo que ha hecho (Toledo) ha sido con fondos vía FUSALP, que es una de las fundaciones cuestionadas por el tema de (Daniel) Jadue y las farmacias populares", indicó Codina, quien pidió que "se aclare con transparencia todo el tema del financiamiento".

La respuesta de Pablo Chill-E

Con una extensa declaración el músico respondió con vehemencia al alcalde de Puente Alto, quien "siempre nos ha tenido mala porque hacemos cosas en el territorio, no como ellos".

"Matías fue uno de los fundadores de la coordinadora, pero ya no está. Eso es aparte, eso lo dijo para 'paquear' su candidatura. A mi me da rabia que diga que Jadue y las farmacias nos financian, no tienen nada que ver con nosotros", agregó.

"Todo lo que hace la coordinadora han sido financiadas, primero por mi, y también por aportes de la gente y cosas que hacemos con ellos. Esto es sólo autogestión. Ese 'hueón' del Codina, lávate la boca e infórmate sobre lo que hemos hecho, porque hemos aportado más a Puente Alto que todos tus años como alcalde", remató el cantante urbano.