Pablo Mackenna responde a Javiera Díaz de Valdés tras ser acusado de "papito corazón"

El pasado agosto, Javiera Díaz de Valdés encaró en redes sociales a Pablo Mackenna, su expareja y padre de su hija Rosa, por no pagar la pensión de alimentos.

"¿Te gusta (Tohá)? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya, Pablito", escribió la actriz a través de X, en respuesta a un mensaje donde el escritor hacía referencia a la ministra Carolina Tohá.

Sobre este reclamo, la intérprete explicó recientemente que decidió exponer la situación ya que "hay gente que le preocupa más la imagen pública que la ética real de las cosas, funcionan más por lo que vaya a decir la gente más que porque realmente toman conciencia".

Pablo Mackenna abordó acusaciones de pensión impaga

En la última emisión de "Primer Plano", Pablo Mackenna fue consultado respecto a la polémica, donde afirmó que este último tiempo, él y su exmujer han "estado más distanciados".

"Por supuesto que estas cosas no ayudan porque uno quiere tratar de reincorporarse a la vida y son cosas que son feas, que ensucian", comentó el ex "CQC", quien confesó que por ahora no tiene trabajo ni ingresos estables.

"Soy un desastre como persona en general, pero pagué siempre, toda la vida he pagado. Solo este año me he atrasado. Cuando apareció esta noticia, yo llevaba un mes de atrasado", añadió.