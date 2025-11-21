Pancha Merino acusa de abuso sexual a Sergio Riesenberg: director negó los hechos

La actriz y animadora Pancha Merino reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de Sergio Riesenberg, director cineatográfico, histórico ejecutivo del Festival de Viña en los 80 e importante figura de la televisión chilena, cuando ella aún era menor de edad.

En el programa "Plan Perfecto", la intérprete explicó que su primer encuentro con él fue durante una comida familiar, ya que conocía a sus padres y, al comentarle que quería estudiar teatro, Riesenberg le comentó estar buscando a una joven para reemplazar a Claudia Conserva.

Poco después, la integrante del jurado en "Cuánto vale el show" fue contactada por la secretaria de Riesenberg, quien trabajaba en Chilevisión (RTU en ese entonces), para una entrevista de trabajo, a la que asistió junto a su madre.

Entonces, al momento de entrar a la oficina del director, "me siento a hablar con él, y él me empezó a contar, que uno como rostro tiene que ser querida para las mujeres, porque son las mujeres las que eligen. Y en eso me dice 'mira, sentémonos mejor allá', en el living".

"Igual ahí como que sentí una tensión. Y él se sienta al lado mío y me pone la mano entremedio de las piernas (...) Yo no sé en qué minuto agarré mi cartera, y me fui. Quedé en shock. Llego al auto, que mi mamá me estaba esperando y me pongo a llorar", relató.

Si bien, nunca interpuso una denuncia formal, su madre encaró a Riesenberg poco después. Asimismo, este intentó hablar con ella varios años después, pero Merino se negó.

Riesenberg responde a acusaciones de Pancha Merino

Tras estas acusaciones, Sergio Riesenberg rompió el silencio, negando haber entrevistado a la protagonista de "Adrenalina".

"Jamás. Nunca he cometido ese tipo de acciones. Que no busque publicidad a costa mía. Nunca la entrevisté", aseguró, señalando que se conocieron en la casa de un amigo en común, mientras él trabajaba en TVN. En dicha ocasión, "le pregunté si le gustaría trabajar de modelo".

Asimismo, el director relató un "sorprendente" episodio posterior: "Llegó su mamá a hablar conmigo para que no la contratara. Me pareció insólito. Nunca me había pasado algo igual. 'Señora', le dije, 'qué pena que no confíe en su hija. Puede estar tranquila, porque no quiero saber más de usted'".

Finalmente, Riesenberg recalcó que no ha vuelto a tener contacto con Merino: "Nunca he tenido contacto alguno con ella", concluyó.