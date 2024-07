Pancha Merino salió en defensa de Tonka Tomicic: "Se me parte el corazón"

Si bien la carrera de Tonka Tomicic se ha visto truncada el último tiempo al estar la comunicadora en el ojo del huracán, sigue recibiendo apoyo, como fue el reciente caso de su amiga Francisca Merino.

Ocurrió en el programa "Tal cual", conducido por José Miguel Viñuela, donde en conversación con Berta Lasala salió el tema de que ella podría ser parte del panel de "Sígueme" de TV+.

Posteriormente, Merino aseguró que por su parte, no podría participar en un espacio de ese tipo, ya que no sería de su agrado hablar de otras personas, en especial de su amiga Tonka Tomicic.

"Yo no tengo ganas de andar pelando a la gente. Imagínate cuando hablan de Tonka, se me parte el corazón", confesó su excolega en Bienvenidos.

"Va a volver en gloria y majestad"

Al señalar el "Caso relojes" que involucra directamente a su expareja, Parived, y que tuvo recientemente a Tonka declarando al Ministerio Público, Lasala opinió "qué bueno que dio la declaración, hasta cuándo iba a seguir encubriendo a este gallo (Parived)", señaló Lasala.

Posteriormente, Viñuela recordó el monto que Tomcic declaró que ella ganaba en su declaración.

"Ese hueón (sic) se la chupó toda", intervino Merino y agregó que "lo que pasa es que cuando una mujer gana tanto, el hombre se pone envidioso inconscientemente. Sobre todo si no hace nada, si no gana y no hace nada. Seamos realistas", puntualizó.

En ese sentido, Merino se largó a adular a su amiga. "Para mí la Tonka es una de las minas con más buen corazón con quién yo he trabajado en la televisión chilena.

"Es buena compañera, buena comunicadora. Yo sé que va a volver en gloria y majestad en algún momento. No ahora porque tiene que guardarse, en algún momento tiene que volver porque se necesita gente así en la tele", cerró la actriz.