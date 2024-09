Polémica relación entre Nodal y Ángela Aguilar llega a "La Rosa de Guadalupe"

La polémica entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu vuelve a ser noticia tras inspirar un episodio de "La Rosa de Guadalupe".

Fue el pasado mayo que el cantante mexicano y la rapera argentina, que tienen una hija en común, anunciaron su separación y, solo unas semanas más tarde, Nodal y la hija de Pepe Aguilar confirmaron su relación, contrayendo matrimonio el 24 de julio.

Ahora bien, la serie de Televisa estrenó el capítulo "Fan de su relación", cuyo título fue sacado de una de las frases más controversiales de la voz de "En Realidad", con personajes, nombres y acontecimientos similares a los hechos.

En tanto, la historia sigue a "Angélica", una adolescente de 17 años a quien no le permiten tener novio. Por esto, "Tristán", su interés amoroso, termina saliendo por despecho con "Juli", mejor amiga de la primera.

Posteriormente, el joven deja embarazada a su novia, pero termina abandonándola para iniciar un romance con el personaje principal, quien está completamente obsesionada con su amigo.

Tras la emisión, usuarios de redes sociales explotaron contra los intérpretes de "Dime cómo quieres", compartiendo varios memes relacionados al programa y el controversial romance de Nodal y Aguilar.

El capítulo de Fan de su relación, es lo más Cringe que he visto de la Rosa de Guadalupe en años ,pero si me he podido reír JAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/dJfsFj8UW2