Rafael Araneda habla sobre posible reconciliación con Carola de Moras

Seis años atrás, un desafortunado episodio puso fin a la relación de amistad que tenían la presentadora Carolina de Moras y su colega Rafael Araneda.

En 2018, fue filtrado un mensaje de audio en un grupo de Whatsapp donde Carola de Moras discutía una sensible situación de un caso ocurrido en un colegio privado, y posteriormente, Araneda asumió haber sido el responsable.

Recientemente, el tema del distanciamiento de "Rafa" con su excolega junto a quien lideró por cinco años la animación del Festival de Viña, fue abordado en el más reciente capítulo de "Podemos hablar".

"Yo tengo los mejores recuerdos de la Carola, creo que fue una historia de amistad y de trabajo súper bonita", relató Araneda a Julio César Rodríguez y aseguró que por su lado, no tiene temas pendientes con la modelo.

En ese sentido, manifestó que en este caso serviría "una conversa, un brindis y chao. No pasa nada, estamos viejos ya".

Rafa Aranada y posible encuentro con Carola de Moras: "Sería fantástico"

Durante la instancia, "Rafa" hizo una tierna revelación en relación a un noble gesto que de Moras tuvo con él, en momentos donde lo pasa mal debido al complejo estado de salud de su madre.

"La Carola me mandó un mensaje muy bonito, que yo se lo agradecí, en el primer episodio grave de mi madre. De la primera vez que yo vine, porque el médico me dijo, 'vengase, porque la Laurita se nos va'. Ella lo supo y me mandó un mensaje y ningún drama", manifestó.

En relación a una eventual conversa para limar antiguas asperezas, Araneda manifestó su apertura a la posibilidad. "Sería fantástico", declaró.