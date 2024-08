Rodrigo González aclaró su relación con pareja 25 años menor

El actor y comediante Rodrigo González compartió detalles de cómo comenzó su relación con una joven más de dos décadas menor que él.

Durante una franca y distendida conversación con Julio César Rodríguez en el programa "Podemos hablar" de CHV, el hombre fue consultado por el tema, ahora que se encamina a los cuatro años de romance desde que emparejó con la psicóloga Carolina Rickenberg.

"Ella me conoció en el geriátrico", bromeó el humorista, desatando risas en todo el estudio, incluida Faloon Larraguibel, también invitada al estelar.

En esa línea, Rodrigo González aseguró que fue la profesional quien lo contactó primero. "Ella me fue a ver a una función de stand up. Yo no me acuerdo de ella, no la vi", dijo.

"Me escribió por Instagram y yo no vi el mensaje. Le respondí como seis meses después", relató a Julio César, quien opinó que fue su propia "simpatía" lo que llamó la atención de la joven.

"Yo creo que fue la simpatía, no tengo otra arma de seducción que la simpatía", manifestó González, y agregó que "ahí se generó una relación, una onda", dijo.

González aprovechó la instancia de dejar en claro su estatus en la relación. "No soy sugar daddy, ella tiene buena situación. De hecho, ella me presta plata a mí", lanzó, chiste que nuevamente generó risas entre los presentes.

"Yo estoy enamorado de ella, así full enamorado", declaró Rodrigo González.