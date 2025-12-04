Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Sammis Reyes aseguró que seguirá teniendo hijos "hasta que me salga el hombrecito"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exdeportista tendrá una hija junto a Emilia Dides.

Sammis Reyes aseguró que seguirá teniendo hijos
En portada

El exdeportista Sammis Reyes se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de asegurar que seguirá teniendo hijos hasta tener a un varón.

El ex jugador de la NFL en Estados Unidos se encuentra esperando a una niña junto a la ex Miss Universo Chile, Emilia Dides, que llegará a este mundo en 2026.

"No hay nada que se acerque a la sensación de cuando la Emilia me dijo que estaba embarazada. Es el momento más feliz de mi vida. Ser papá te cambia para siempre. Lo tomo con responsabilidad, amor y mucho cariño", dijo Reyes a ADN.

Sin embargo la polémica se desató cuando, al ser consultado sobre futuros hijos, Sammis Reyes señaló que "por supuesto van a venir más" y que "no voy a parar hasta que me salga un hombrecito".

