"También fui afectado": Exintegrante de "Perla" respondió a acusaciones de estafa

Tras la emisión de un reportaje de Canal 13, el exchico reality Cristóbal Romero respondió a las acusaciones de estafa por más de 200 millones de pesos en un fondo de inversión en bitcoins y criptomonedas.

A través de sus redes sociales, el exintegrante de "Perla" aclaró su participación en la aplicación Social Money, señalando haber aceptado promocionarla luego de invertir en este fondo y obtener ganancias.

"Está claro en la investigación que se está llevando en la Fiscalía y en la PDI, de que yo no fui el creador de ningún tipo ni sistema de inversión", partió diciendo.

Bajo esta línea, el influencer aseguró que "la persona que más perdió dinero fui yo, porque metí cerca de 87 mil dólares a ese fondo y 'Social Money' murió el 1 de agosto de 2023".

Pese a negar las acusaciones que se le imputan, el exanimador de "Cubox" reconoció que "estaba en pleno conocimiento de todas las personas que ingresamos a este fondo, incluyéndome, que existía riesgo (...) Y estaba escrito en los riesgos y condiciones".

Asimismo, Romero arremetió contra Canal 13 por no darle la posibilidad de contar su versión de los hechos, acusando que "solo me tomaron una cuña a forma de acoso cuando me pillaron en la calle comprando".