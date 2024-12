Tonka Tomicic rompió el silencio: "No soy lo que me ha pasado"

La animadora Tonka Tomicic lleva meses fuera de las pantallas y, tras un largo silencio, se sinceró sobre su situación actual.

El espacio de farándula Only Fama abordó a Tomicic a las afueras de un centro de belleza ubicado en Vitacura, donde afirmó que tiene algunos proyectos para el próximo año. "Veremos qué pasa el 2025", dijo.

Sin embargo, señaló que "nada puede ver la luz hasta que no tenga una solución o una salida al tema judicial".

Su salida de la TV

Tomicic se alejó de los espacios televisivos tras el destape del caso relojes, en el que tuvo que declarar en calidad de imputada. Este caso involucra a su exmarido Marco Antonio López, conocido como Parived, quien está siendo investigado por asociación ilícita, entre otros delitos.

"Pensaba que la iba a extrañar, pero no la he extrañado. La verdad es que no, ni la prendo; escucho la radio (...) siento que me ha ayudado no estar en la tele. He vivido mis procesos, me he sanado y me he tomado un tiempo sin estar expuesta", comentó.

"No ha sido fácil, ha sido un camino súper duro. He sacado muchas cosas en limpio... no me identifico con las circunstancias que me rodean; no soy eso", agregó.

"No soy lo que me ha pasado"

La modelo aseguró que, en unos años más, podrá mirar todo lo que le ha ocurrido "con distancia": "Voy a pensar en este periodo como un paréntesis solamente; no soy lo que me ha pasado".

Finalmente, Tomicic contó que está soltera y que actualmente vive con su hermana y sus sobrinos, luego de dejar el departamento donde residía junto a Parived en Lo Barnechea.

"Me he sentido amada, querida y cuidada, y eso ha sido muy bonito", concluyó.