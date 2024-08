Willy Semler muestra su apoyo a Cristián Campos tras denuncia por abuso sexual

El actor Willy Semler fue consultado sobre sus impresiones en relación a la grave acusación que recae sobre el actor Cristián Campos.

Durante una conversación con el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, Semler, denunciado por violencia sexual y psicológica por parte de su expareja, caso que fue desestimado por por el Ministerio Público, declaró cuál es la relación que actualmente tiene con su amigo.

"No hemos hablado, pero somos muy amigos. Cristián está muy encapsulado, muy concentrado en lo suyo. Le he mandado mensajes por WhatsApp, pero la verdad es que no quiero presionar porque por algo está así", declaró.

Willy Semler y la acusación por abuso sexual que recae en Cristián Campos: "Es complejo"

En cuanto al caso de Campos, quien por su parte recibió una querella por parte de la hija de su expareja, Raffaella di Girolamo, al acusarlo de abusar de ella numerosas veces cuando era una menor de edad, Willy Semler comentó que "es complejo".

"En particular en mi caso que pase por algo similar hace poco tiempo, por lo que es más complejo aún. Lo peor es que el tema reflota y se mantiene en la opinión pública, por lo que es mejor decir pasado pisado y partir de nuevo", manifestó.

Finalmente, Semler recalcó su apoyo a Campos al añadir "en esto tiendo más hacia Cristián porque es mi amigo. Lo conozco muy bien y no lo creo capaz de hacer lo que se le acusa".

Complementó que "es la justicia la que se tiene que pronunciar al respecto (...) El problema es que eso está en la justicia antigua, y puede ser muy largo. Mi caso fue desestimado muy rápidamente".