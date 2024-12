Spotify Wrapped 2024: Confirman la fecha en la que estará disponible

Tras semanas de expectación, Spotify confirmó la fecha en la que se lanzará el esperado Wrapped 2024.

El recuento anual, que muestra un informe personalizado de los artistas, canciones, géneros y otros más escuchados por los usuarios, se basa en datos recopilados entre el 1 de enero y el 31 de octubre, lo que significa que las escuchas de última hora no alteran los resultados.

Este lunes, la plataforma musical señaló que sus suscriptores podrán ver su resumen del año este 4 de diciembre.

Asimismo, la compañía adelantó que se incluirán logotipos personalizados que reflejan la identidad musical de cada usuario y una integración más completa de los podcasts dentro del resumen.

Además, también se destacan datos globales, revelando qué artistas y canciones fueron los más escuchados a nivel mundial.

This year contained multitudes. So will your Wrapped. Coming Soon. #SpotifyWrapped pic.twitter.com/Po2764Ppyv