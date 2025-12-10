"Avatar: la leyenda de Aang" vuelve con su segunda temporada a Netflix

La plataforma Netflix estrenó el trailer de la segunda temporada de "Avatar: la leyenda de Aang" y confirmó que regresará en 2026.

Basada en la popular serie animada, esta obra "sigue a Aang, el joven Avatar, mientras aprende a dominar los cuatro elementos (Agua, Tierra, Fuego, Aire) para restaurar el balance al mundo amenazado por la aterradora Nación del Fuego".

El elenco de la serie está compuesto por Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Miya Cech, Elizabeth Yu, Ty Lee and Paul Sun-Hyung Lee, con Maria Zhang y Daniel Dae Kim.

"Avatar: la leyenda de Aang" se estrenó originalmente en 2024 y fue vista por más de 21 millones de usuarios durante su primera semana.