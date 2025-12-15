"Si tú mueres, yo muero": Netflix revela tráiler del volumen final de "Stranger Things 5"

Netflix lanzó el tráiler del segundo volumen de la quinta y última temporada de "Stranger Things", anticipando una despedida marcada por el tono oscuro y emocional que definirá el cierre de la historia en Hawkins, con una batalla final contra Vecna llevará a los personajes a un punto de no retorno.

El adelanto muestra el regreso de Eleven, Will, Mike, Dustin, Lucas y Max, mientras el Otro Lado comienza a expandirse con mayor fuerza. Will vuelve a verse afectado por la presencia de Vecna, y tanto Max como Holly Wheeler aparecen atrapadas en ese mundo alterno.

En paralelo, Dustin y Steve enfrentan juntos el peligro en una escena donde Dustin advierte: "Todo este tiempo, todo lo que supusimos sobre el Otro Lado fue un gran error", antes de añadir un significativo intercambio entre ambos: "Si tú mueres, yo muero".

Eleven, por su parte, inicia un nuevo trayecto tras reencontrarse con Ocho, también sobreviviente de los experimentos del Dr. Brenner en el Laboratorio Hawkins. En el avance, la protagonista deja clara su determinación frente al villano central al pedir: "Ayúdenme a encontrarlo. Mátenlo".

El segundo volumen de "Stranger Things 5" se estrenará en Netflix el 26 de diciembre, con los episodios "Shock Jock", "Escape from Camazotz" y "The Bridge".