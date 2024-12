Apple TV renueva la serie "Silo" para una tercera y cuarta temporada

A días de haber estrenado su segunda temporada, la serie de ciencia ficción "Silo" fue renovada por dos temporadas más.

La plataforma Apple TV anunció que la obra protagonizada por Rebecca Ferguson contará con una tercera temporada y que culminará su historia con una cuarta a estrenarse en los próximos años.

La cuarta temporada "llevará la serie a su último y emocionante capítulo, contando la historia completa de la trilogía de novelas distópicas de Hugh Howey", agregó la plataforma en un comunicado.

Thank the Founders. An update about the future of #Silo. pic.twitter.com/Jh6wdxU3FX