Comedia chilena "Los People in the Dragon" llega al streaming: ¿Dónde se puede ver?

Este viernes 12 de diciembre será el debut en el streaming de "Los People in the Dragon", la comentada comedia chilena sobre una banda de rock ficticia.

Dirigida por Pablo Greene y escrita junto a Claudia Huaiquimilla, esta película sigue a los "People in the Dragon", una banda considerada como la promesa del rock chileno que se ve azotada por la tragedia justo antes de su debut en el Festival de Viña del Mar.

El elenco está encabezado por Catalina Saavedra como la mánager del grupo, mientras que José Antonio Raffo y los hermanos Camilo y Abel Zicavo, integran a este grupo ficticio. En la película también actúan Josefina Nast, Felipe Rojas, Claudio Arredondo y Alfredo Lewin, entre otros.

"En estas estresantes semanas de fin de año, qué mejor que tomarse una pausa para reírse y emocionarse con una comedia nacional, que trata de cómo los chilenos usamos la risa para superar las desgracias, y de lo porfiado que somos cuando tenemos un sueño por delante", destacó el director Pablo Greene.

"Los People in the Dragon" hará su debut en el catálogo de Netflix este viernes 12 de diciembre.