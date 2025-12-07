Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.6°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

Dueños de cines esperan que "se cancele acuerdo" entre Netflix y Warner Bros.

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Ojalá se cancele el acuerdo para que Warner pueda venderse a una entidad mejor", dijo un representante de una cadena de cine de Texas.

Dueños de cines esperan que
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de que se conociera que Netflix comprará Warner Bros., dueños de salas de cine en Estados Unidos mostraron su preocupación por el futuro de la pantalla grande.

De acuerdo a un reporte de Variety, algunos propietarios de cines están pidiendo abiertamente al gobierno federal que le niegue a Netflix la oportunidad de absorber a Warner Bros., "porque dependen en gran medida de las 12 a 14 películas que el estudio estrena anualmente".

"Ojalá se cancele el acuerdo para que Warner pueda venderse a una entidad mejor", dijo al medio Chris Randleman, director de ingresos de Flix Brewhouse, una cadena de cines de lujo con sede en Texas.

Esto pese a que el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo que no muestra "oposición a las películas en los cines" y espera estrenar filmes de Warner Bros. en salas.

"Lo más preocupante que leí fue que las ventanas 'evolucionarán'", afirmó a Variety un director de renombre. "Sé exactamente lo que significa. Netflix quiere tener películas en cines durante una o dos semanas y luego pasar al streaming. En ese caso, ¿para qué lanzarlas?", agregó.

El pasado viernes, Netflix anunció, mediante un comunicado conjunto entre ambas compañías, la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por 82.700 millones de dólares, incorporando los estudios de cine y televisión, además de HBO y HBO Max.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada