Dueños de cines esperan que "se cancele acuerdo" entre Netflix y Warner Bros.

Luego de que se conociera que Netflix comprará Warner Bros., dueños de salas de cine en Estados Unidos mostraron su preocupación por el futuro de la pantalla grande.

De acuerdo a un reporte de Variety, algunos propietarios de cines están pidiendo abiertamente al gobierno federal que le niegue a Netflix la oportunidad de absorber a Warner Bros., "porque dependen en gran medida de las 12 a 14 películas que el estudio estrena anualmente".

"Ojalá se cancele el acuerdo para que Warner pueda venderse a una entidad mejor", dijo al medio Chris Randleman, director de ingresos de Flix Brewhouse, una cadena de cines de lujo con sede en Texas.

Esto pese a que el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo que no muestra "oposición a las películas en los cines" y espera estrenar filmes de Warner Bros. en salas.

"Lo más preocupante que leí fue que las ventanas 'evolucionarán'", afirmó a Variety un director de renombre. "Sé exactamente lo que significa. Netflix quiere tener películas en cines durante una o dos semanas y luego pasar al streaming. En ese caso, ¿para qué lanzarlas?", agregó.

El pasado viernes, Netflix anunció, mediante un comunicado conjunto entre ambas compañías, la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por 82.700 millones de dólares, incorporando los estudios de cine y televisión, además de HBO y HBO Max.