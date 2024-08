"House of the Dragon" termina su temporada 2 con comentarios negativos

La segunda temporada de "House of the Dragon", la popular precuela de "Game of Thrones" de Max, culminó con un cuestionable episodio que fue calificado por diversos medios como anitclimático.

El capítulo, titulado "The Queen who ever was", mostró a las fuerzas de los Verdes y los Negros preparándose para un inminente conflicto, cuyo sendero fue trazado precisamente en esta segunda temporada. Sin embargo la acción nunca llegó.

Para pesar de sus fanáticos, la serie descartó mostrar en este season finale la muerte de algún personaje o escenas de alguna batalla, algo que había sido costumbre en la saga de "Game of Thrones".

Por su parte el New York Times indicó que la serie "fue víctima de sí misma", en tanto el Times británico argumentó que "no ocurrió nada" y que el capítulo "dejó muchas preguntas sin responder".

En rede sociales el episodio cosechó comentarios negativos, mientras que en la plataforma IMDB recibió una calificación de 6,6; la segunda más baja de la serie tras el sexto capítulo de esta segunda temporada. En Rotten Tomatoes sólo alcanzó una puntuación de 47%.

Por ahora sólo se sabe que "House of the Dragon" retornará con una tercera temporada proyectada pra el año 2026.