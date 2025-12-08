Jane Fonda dice que la compra de Warner por Netflix amenaza a toda la industria

La dos veces ganadora del Oscar, la actriz estadounidense Jane Fonda, cree que la compra de la compañía Warner por Netflix es "un acuerdo comercial catastrófico" que amenaza a toda la industria del entretenimiento.

En un comunicado publicado en Instagram junto al Comité Para la Primera Enmienda, un colectivo de artistas y líderes culturales que defienden la libertad de expresión, la actriz critica abiertamente esta operación que se conoció el viernes.

Se trata de "una escalada alarmante" al crear un conglomerado "que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la primera enmienda", señala la nota.

"No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley", agrega el comunicado.

La declaración de Fonda también criticó a Netflix y a otras empresas que podrían verse involucradas en el acuerdo que calificó de "destructivo".

"Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para enriquecerse", añadió.