Netflix anuncia fecha para la parte final de "Cien años de soledad"

La segunda y última parte de la serie basada en "Cien años de soledad", la clásica obra de Gabriel García Márquez, continúa siendo uno de los proyectos más ambiciosos del servicio de streaming en Latinoamérica, con una adaptación que busca mantener la fidelidad y el alcance global del libro publicado en 1967.

Esta nueva temporada estará dirigida por los colombianos Laura Mora y Carlos Moreno. Netflix aseguró que esta entrega se hará "con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela", agregando que la producción fue filmada íntegramente en Colombia con el respaldo de los hijos del escritor, Rodrigo y Gonzalo García.

En esta segunda parte, la trama retomará los hechos posteriores al tratado de Neerlandia, donde la aparente calma tras la guerra civil no impedirá nuevas tensiones en el pueblo.

La plataforma remarcó que "la llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán".

El elenco estará encabezado por Marleyda Soto como Úrsula e Claudio Cataño como el coronel Aureliano Buendía. A ellos se sumarán Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román y Carla Baratta, entre otros.

La segunda parte llegará a Netflix en agosto de 2026, un año después del estreno de su primera entrega, según informó la plataforma, en una adaptación del clásico de Gabriel García Márquez, obra que ha vendido más de 50 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas.