Prime Video fija estreno del final de "The Boys" y revela avance oficial

Prime Video presentó este fin de semana en CCXP Brasil el cierre definitivo de "The Boys", con un adelanto exclusivo visto por más de 3.000 asistentes en un panel encabezado por Eric Kripke y acompañado por parte del elenco, entre ellos Erin Moriarty, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Tomer Capone y Colby Minifie.



La exhibición mostró avances del conflicto final, cuando Homelander alcanza control absoluto del país y Hughie, Mother's Milk y Frenchie continúan recluidos en el llamado "Campo de Libertad".

Annie articula una resistencia fracturada y Kimiko se mantiene desaparecida, mientras el regreso de Butcher introduce el elemento más riesgoso de la saga.

Con la decisión de liberar un virus capaz de exterminar a todos los Supes, el personaje de Karl Urban activa el punto de no retorno y fija el enfrentamiento final entre facciones, sin margen de negociación.

La producción se basa en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, quienes continúan como productores ejecutivos. El proyecto está desarrollado por Eric Kripke y realizado por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, junto a Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.

El dato más esperado quedó reservado para el cierre del panel: el estreno de la quinta y última temporada será el 8 de abril de 2026, con dos episodios iniciales y lanzamientos semanales hasta el 20 de mayo, fecha del capítulo final, de emisión exclusiva en Prime Video en más de 240 territorios.