Tópicos: Magazine | Streaming

Prime Video revela el primer vistazo de "Young Sherlock", dirigida por Guy Ritchie

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie original protagonizada por Hero Fiennes Tiffin retrata el ingreso del futuro investigador a un mundo de conspiraciones y acción, con estreno previsto para 2026.

Prime Video revela el primer vistazo de
Prime Video presentó el primer vistazo de "Young Sherlock", la nueva serie dirigida y producida ejecutivamente por Guy Ritchie, que reinterpreta los orígenes del célebre detective creado por Sir Arthur Conan Doyle.

Young Sherlock

La serie está protagonizada por Hero Fiennes Tiffin en el rol de Sherlock Holmes, "un joven desacreditado, crudo y sin filtro" que se enfrenta a su primer caso criminal. En esta versión, "Young Sherlock" retoma el espíritu visual y narrativo de las adaptaciones previas de Guy Ritchie, potenciando el tono irreverente y de acción. 

Young Sherlock

Según Prime Video, "su primer caso revela una conspiración que recorre el mundo y cambia su vida para siempre". La historia ocurre en Oxford de la década de 1870, con misiones que incluyen viajes al extranjero y "las primeras travesuras del adolescente anárquico" antes de convertirse en el detective más famoso del mundo.

Young Sherlock

El elenco confirmado incluye a Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth, entre otros. La serie fue escrita y producida ejecutivamente por Matthew Parkhill, mientras que Motive Pictures estuvo a cargo de la producción física.

Young Sherlock

El equipo creativo lo completan Dhana Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson, Harriet Creelman y Steve Thompson.

Young Sherlock

La producción se estrenará en 2026 y estará disponible de forma exclusiva en la plataforma en más de 240 países y territorios.

Young Sherlock

Las + leídas
En portada