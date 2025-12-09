Qué ver en streaming: El introspectivo y brillante viaje de George Clooney en "Jay Kelly"

El director Noah Baumbach ("Historia de un matrimonio") regresa con su nueva película "Jay Kelly", una comedia dramática sobre un famoso actor de cine que intenta lidiar con la fama, su ego y sus problemas familiares.

George Clooney es el protagonista de una historia que, como si fuera un espejo, imita varios de los aspectos de su propia vida: una dilatada carrera cinematográfica, el respeto de la industria y una vida afectada por la fama.

Pese a ser una estrella de Hollywood, "Jay Kelly" comienza a cuestionarse su propia vida luego de que un excompañero de la escuela de teatro lo encara por lo ocurrido en el pasado justo cuando lo van a homenajear en un prestigioso festival de cine.

A punta de momentos cómicos, la historia sigue a un actor perdido en sí mismo e incapaz de mirar a su alrededor que, pese a tener a su propio equipo y la adulación del público, se encuentra más solo que nunca.

Adam Sandler resalta con su interpretación del fiel manager de "Jay Kelly", aunque la actuación de Clooney opera como el hilo conductor: de todas formas ambos fueron nominados para los próximos premios Globos de Oro.