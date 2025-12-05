Regreso de "Malcolm in the middle" presenta su primer teaser y confirma estreno para 2026

La plataforma Hulu presentó el primer teaser del regreso de "Malcolm in the middle", la popular comedia de los años 2000.

En el críptico adelanto se puede ver como una mano, presumiblemente la de "Lois" (Jane Kaczmarek), aparece afeitando todo el cuerpo de un hombre mayor, posiblemente su esposo "Hal" (Bryan Cranston).

Esta continuación de la obra original asumirá el paso del tiempo y mostrará a un "Malcolm" (Frankie Muniz) lidiando con su paternidad y con los problemas de la adultez.

La serie tendrá oficialmente el nombre de "Malcolm in the middle: La vida sigue siendo injusta", en referencia a la frase "la vida es injusta" con la que cerraba el tema principal "Boss of me".

Además se confirmó que el regreso de "Malcolm in the middle" se concretará en 2026 a través de Hulu en Estados Unidos y de Disney+ en el resto del planeta.