"Casado con Hijos" regresó por el descenso de Unión Española

"Unión Española los Larraines estamos contigo". Con ese mensaje, los protagonistas de "Casado con Hijos" revivieron la comedia con un corto en redes sociales, a raíz del descenso del equipo hispano, del que "es" hincha el personaje "Tito Larraín", personificado por Fernando Larraín.

La realización, dirigida por el propio Diego Rougier -quien estuvo a cargo de las cinco temporadas-, se centra en cómo "Quena" (Javiera Contador) intenta ocultarle a su marido el resultado del partido que mandó a Unión a la Primera B.

Junto a Larrín y Contador participan Fernando Godoy y Dayana Amigo, interpretando a los hijos del matrimonio, "Nacho" y "Titi"; así como Jaime Antonio Omeñaca, en su papel de Luis "Lucho" Montaner.

Adaptada de la original estadounidense "Married... with Children", la versión chilena tenía a "Tito Larraín" como el "Al Bundy" local y tuvo cuatro temparadas en Mega entre 2006 y 2008; y una quinta en 2023, bajo el nombre "Casado con Hijos: ¡Lo Que Nos Faltaba!".