"Esa es una narrativa de ustedes": Carrillo niega una dictadura en Venezuela en tenso cruce con Arístegui

Un tenso intercambio se produjo en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, cuando el actor venezolano Fernando Carrillo debatió en vivo con la periodista Andrea Arístegui sobre la situación política y de prensa en Venezuela.

Carrillo, conectado desde Caracas, dijo que desearía que la prensa estuviera allá para que vieran que Venezuela "es una gran democracia". Inmediatamente Arístegui señaló: "Yo he estado en Venezuela dos veces y me estuvo siguiendo el Servicio de Inteligencia, el Sebin, en cada paso que daba".

¡Eso es falso!

El actor interrumpió reiteradamente para negar las declaraciones de la periodsita: "¡Eso es falso, falso!".

"Los medios chilenos no pueden ingresar a reportear lo que está pasando en Caracas, porque hay prohibición de ingreso. Hay periodistas que han sido sacados de la frontera, porque no los dejan ingresar. Los medios de comunicación internacionales no pueden reportear con libertad, eso es parte de una dictadura", afirmó Arístegui.

"Esa es una narrativa de ustedes", respondió el actor. "No es una narrativa, yo he estado ahí, Fernando. No me lo cuenta nadie", insistió la periodista.

El actor argumentó su postura con el respaldo popular a Maduro: "¿No lo vieron rodeado ayer junto a miles y miles de personas?". Arístegui respondió: "Kim Jong-un en Corea del Norte también sale con masas de gente, pero no precisamente son gente que lo está apoyando, sino porque no tienen otra posibilidad".

"Tratar de tapar lo que es una dictadura a estas alturas parece bien absurdo, cuando hay organismos internacionales que han dado cuenta de la cantidad de violaciones a los derechos humanos, detenciones de disidentes políticos, persecusión a la prensa y a los medios", replicó Arístegui.

Carrillo les ofreció recibirlos en Venezuela: "Los invito cuando quieran, denme fecha y yo me estoy comprometiendo aquí en público".

El cruce terminó con la periodista reafirmando su relato: "¿Ahora me van a dejar hablar libremente o me van a estar siguiendo como la última vez que estuve en Caracas?".