Diana Bolocco se va de "Plan Perfecto" y Eduardo de la Iglesia asume como conductor

Tras debutar en enero pasado y de experimentar una serie de cambios de formato en el último tiempo, el programa "Plan Perfecto" oficializó un cambio en su animación y confirmó la salida de Diana Bolocco.

La presentadora, que tuvo este lunes su despedida en pantalla, dejó las funciones del programa vespertino para dedicarse completamente a animar "Fiebre de baile", el nuevo estelar de Chilevisión que arrasó en sintonía este domingo y que promete emisiones en vivo durante la semana (lunes a miércoles).

En su lugar asumirá el periodista Eduardo de la Iglesia, quien había tomado temporalmente las riendas del programa en las últimas semanas. Además De la Iglesia ser mantendrá como panelista estable del matinal "Contigo en la mañana".

Además "Plan Perfecto" confirmó a Eli de Caso como su nueva panelista, sumándose a un equipo integrado por Cony Capelli, Renata Bravo y Paulina Rojas.