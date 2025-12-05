Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

José Antonio Neme, ¿la figura del año de la televisión?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El animador de Mega ganó dos premios individuales y uno colectivo en el Copihue de Oro.

José Antonio Neme, ¿la figura del año de la televisión?
 ATON archivo
En portada

El animador de Mega José Antonio Neme ha tenido un 2025 bajo el foco de la popularidad por su rol en el matinal "Mucho Gusto", así como por otros programas especiales en canal de Vicuña Mackenna; y sumando su presencia en redes sociales con extractos de las opiniones que lanza sobre actualidad.

El buen año para el periodista se coronó en la ceremonia de los Copihue de Oro, premiación al mundo del espectáculo que hace 20 años organiza el diario La Cuarta, y en la que logró -por votación popular- los galardones a Mejor Animador y Rey Pop, sumando además el reconocimiento colectivo a "Mucho Gusto" como Mejor Matinal.

Karen Doggenweiler, compañera de Neme en la conducción del programa matutino, se quedó con el premio a Mejor Animadora, y el canal sumó además la estatuilla a Mejor Noticiero por "Meganoticias".

Otros ganadores de la jornada fueron "Detrás del Muro" de Chilevisión, como Mejor Programa de Entretención; "Entre Broma y Broma" -en el que participa Luis Slimming-, como Mejor Programa por Streaming; "Tomás va a morir" -en el que participa Edo Caroe- como Mejor Podcast; y 31 Minutos, como Artista del Año.

