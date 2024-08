Mirna Schlindler sobre candidatura de Max Luksic: "No le creo nada"

La periodista Mirna Schlindler sepultó a Max Luksic, exdirector ejectuvio de Canal 13, y su candidatura a la alcaldía de Huechuraba.

En el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, la comunicadora recordó los maltratos que sufrió por parte de superiores y colegas en el canal de Inés Matte Urrejola, siendo directamente consultada por Eduardo de la Iglesia si votaría por su exjefe.

"Jamás, porque no le creo nada. Yo creo que él pensó: cuál es el juguete nuevo, y el juguete nuevo se llama 'elección de Huechuraba', lo veo así", partió diciendo.

En este contexto, Schlindler aclaró que su rechazo a Luksic no se debe a su sector político, sino que tiene que ver con su respuesta ante los problemas que se le presentan.

"Para mí una persona que no cumple su palabra, no puede ser un buen político. Cuando tú dices que lo que dijiste, no lo dijiste, cómo puede ser un buen político, cómo puedes decir yo soy la generación del recambio en materia política", lanzó.

"Yo tuve que demandar a Canal 13 para que me pagaran dos sueldos completos. Te despiden de la noche a la mañana, después de que te dijeron que no te iban a despedir", añadió la periodista, aclarando que lo que le molestó de su salida fue la forma y el trato.