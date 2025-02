Pamela Díaz tuvo que abandonar "Hay que decirlo" tras sufrir una parálisis facial

Este miércoles Pamela Díaz se vio obligada a abandonar la conducción de "Hay que decirlo" tras sufrir una urgencia médica.

La exmodelo pasó el fin de semana en Lima junto a su pareja, el senador Felipe Kast, pero al volver a Santiago comenzó a sentir molestias. "Hace como dos días me dio algo raro, que cuando hablo se me va la boca para el lado, pero me agarra un poco acá (en su pómulo)", detalló.

El panel del programa comenzó a reírse y a pedirle que leyera una mención para verificar la falta de movimiento en su rostro, mientras Díaz aseguraba que "me dio como un aire o estoy neurótica".

Tras comprobar que efectivamente había un problema, su compañero Ignacio Gutiérrez le recomendó acudir a un doctor. Luego de algunos minutos Pamela Díaz abandonó el estudio para recibir atención médica de urgencias. Por ahora se desconoce el diagnóstico médico.

"Pamela recién se fue a un recinto asistencial porque tenía una molestia y evidentemente tiene la cara algo chueca y lo que tiene que hacer ahora es ir a urgencias", dijo Gutiérrez al aire.