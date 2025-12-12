Raquel Argandoña justificó ofensivo comentario en "Fiebre de baile": "No sé por qué se puso a llorar"

Pese a las más de mil denuncias que se hicieron en su contra ante el CNTV, Raquel Argandoña justificó los dichos que hizo a la influencer Cata Days y a su cuerpo en "Fiebre de baile".

Hace unas semanas "La Quintrala", jurado del programa, le dijo a la bailarina que debía tener más cuidado con su vestuario y que tenía que acomodarse "la parte del calzón para que no salga el rollito, porque eso no se ve estético en televisión".

En entrevista con "PH" -en el capítulo de este viernes- la exlectora de noticias aseguró que "yo no soy gordofóbica" y que "fui súper empática con ella".

"Le dí un consejo que yo creo que ella tomó en cuenta para su próxima salida. La idea de ella era muy buena pero ¿por qué no se puso un enterito o un traje de baño?", insistió.

Sobre Cata Days aseguró que "no sé por qué se puso a llorar". "¿Qué querías que le dijera?... Se le veía el rollito... A todos de repente se nos vé el rollito y si te lo dicen yo me lo tapo y digo 'gracias'", justificó.

Argandoña también habló de las críticas que recibió en redes sociales y ante el CNTV y señaló que "a mí me da absolutamente lo mismo porque no las leo (las redes sociales)... los bloqueo porque no me hago mala sangre".