Antonella Ríos debutará en los realities en "Palabra de Honor"

La actriz Antonella Ríos ha sido confirmada como la nueva recluta para "Palabra de Honor".

La intérprete de producciones como "Machos" y "Brujas", reveló que anteriormente ya la habían llamado para espacios de telerrealidad, pero sentía que "no era mi momento, en cambio ahora sí siento que estoy en un mejor pie para poder entrar".

Bajo esta línea, la también animadora confesó ser una gran admiradora de los reality shows y promete aportar con "humor, copuchear y mostrarme tal cual soy". No obstante, confidenció que el encierro "es un tema estar harto tiempo alejada de la familia, es un salto al vacío, por lo que es un desafío heavy".

Asimismo, Ríos afirmó que una de sus principales motiviciones para aceptar para ingresar al programa es terminar con ciertas ideas preconcebidas en torno a ella.

"La gente cree que ando todo el día en baby doll, y ando más en pijama de polar. Dicen que soy pesada y está todo el tema sexy y que hago contenidos para adultos, pero ya me tiene un poco jodida que eso me determine. Lo que quiero es tratar de dar vuelta la página y mostrarme en la faceta que yo soy (...) No niego que me gusta esto de la sensualidad, que es una de mis teclas, pero tengo muchas más teclas, como un piano, entonces puedo hablar de muchas cosas y mostrarme en este reality como para reivindicarme", aseguró.

Finalmente, Ríos declaró que "de alguna manera siento que estoy preparada para las competencias. En movimiento y destreza siento que me puede ir bien", sintetizando que "todo eso lo puedo tolerar, pero no sé si a alguien roncando al lado mío. Ahí voy a tener que trabajar la paciencia".