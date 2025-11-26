La segunda temporada del reality "El Mejor Maestro de Chile" -transmitido online y también por TV+- cerró con la coronación del colombiano Óscar Reza, residente en Antofagasta hace 10 años, como ganador del programa.

Fueron tres los finalistas del espacio, que debieron sortear particulares pruebas: reunir elementos para hacer un peso de 4,7 kilos, armar una mesa, construir una mesa de centro e incluso armar un andamio.

En la suma de etapas, el caleño logró el mejor desempeño, ganando una camioneta Karry nueva; mientras que el segundo en la carrera, Francisco Rivera, de La Serena, quien recibió un millón de pesos.

