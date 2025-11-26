Colombiano residente en Antofagasta hace 10 años es "el mejor maestro de Chile"
Publicado:
Fotos Destacadas
Nikola Jokic firmó un triple-doble para liderar triunfo de los Nuggets ante Memphis
Ñublense cayó con Huachipato y sumó su octavo partido consecutivo sin ganar en la Liga de Primera
Con lienzo de Darth Vader y con mensaje contra Kast: Barra de Colo Colo armó su propia fiesta
Fotos Recientes
Colombiano residente en Antofagasta hace 10 años es "el mejor maestro de Chile"
Deportes Concepción festejó el triunfo sobre Copiapó ante 20 mil hinchas en el "Ester Roa"
Los máximos goleadores en la Liga de Primera 2025
La segunda temporada del reality "El Mejor Maestro de Chile" -transmitido online y también por TV+- cerró con la coronación del colombiano Óscar Reza, residente en Antofagasta hace 10 años, como ganador del programa.
Fueron tres los finalistas del espacio, que debieron sortear particulares pruebas: reunir elementos para hacer un peso de 4,7 kilos, armar una mesa, construir una mesa de centro e incluso armar un andamio.
En la suma de etapas, el caleño logró el mejor desempeño, ganando una camioneta Karry nueva; mientras que el segundo en la carrera, Francisco Rivera, de La Serena, quien recibió un millón de pesos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados