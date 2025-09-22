Síguenos:
Con tres mujeres: reality show de maestros de la construcción presentó a sus participantes

La segunda temporada del reality show "El Mejor Maestro de Chile", que se emitirá a través del canal TV+ -desde el 4 de octubre- y que tiene como premio un vehículo de trabajo nuevo, presentó a sus 16 participantes, seleccionados tras una evaluación técnica de sus competencias.

Así, son tres las mujeres que competirán por el premio: Ángeles Boccazzi, de Valparaíso (25 años), Michelle Luzardo de Santiago (23 años) y Guiselle Montenegro de Renca (43 años).

En tanto, los hombre son: Óscar Reza (33 años) de Antofagasta, Luis Barahona (42 años) y Francisco Rivera (46 años) de La Serena; José Molina (47 años) de Viña del Mar, José Vergara (31 años) de Valparaíso, Bryan Hernández (33 años) de Pudahuel, Kevin Cardozo (32 años) de La Florida, Greg Saavedra (26 años) de Quinta Normal, Camilo Delgadillo (42 años) de Pucón, Mauro Gajardo (39 años) de Padre Las Casas, Marco Cáceres (49 años) de Concepción, Víctor Candia (37 años) de Los Ángeles y Cristián Vásquez (44 años) de Talcahuano.

