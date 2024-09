Cony Capelli reflexionó sobre conflictos en Gran Hermano: "Me da vergüenza"

Cony Capelli, ganadora de "Gran Hermano", se sinceró sobre su polémico comportamiento dentro del encierro.

En el podcast "Sin Retoque", la bailarina abordó el criticado corte de pelo de Manuel Napoli a Yuhui Lee, aprovechando para sincerarse sobre sus propios conflictos en el ciclo anterior del programa.

"Cuando estuve adentro tuve actitudes y muchas cosas que fueron sobrepasadas en el límite de lo permitido y en algo normal de una discusión. Todas esas campañas que se hicieron en contra de mi de 'oye cómo permiten esto', yo creo que está bien", señaló la joven.

"Hay mucha gente que dice 'sí, ella fue así, pero fue porque se defendió', entonces es ahí donde caemos en justificar la violencia", explicó la figura televisiva, revelando que varios sucesos de su vida la llevaron a tomar esa postura.

Asimismo, la figura televisiva hizo un mea culpa sobre su fuerte discusión con Raimundo Cerda: "A mí me da mucha vergüenza, yo nunca pude ver la pelea con Rai, vi el principio y me da vergüenza, no pude verlo hasta hoy", admitió.

"Cuando tú puedes verte, ahí hay algo malo en ti, porque siento que uno no puede perder la conciencia de como ser humano tener autocrítica", comentó Capelli, añadiendo que, tras el fin del reality show "yo misma me pesqué de una oreja y dije 'ya, a psicólogo de nuevo, esto todavía no ha terminado", sentenció.