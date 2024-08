Delirante: Chama explotó en "Gran Hermano" y recibe sanción

Un delirante momento se vivió en el reality "Gran Hermano" luego de que Chama Méndez viviera su minuto de furia por una insólita razón.

Según las imágenes, la venezolana se encontraba durmiendo cuando la producción decidió activar una sonora alarma para despertar a los concursantes (a las 11:00 de la mañana).

Sin embargo la dinámica no le gustó a Chama, quien corrió al confesionario para descargar su ira en contra del programa y el resto de los participantes. "Me parece una gran falta de respeto, enorme, que me pongan esa alarma si yo no estoy en el sótano. Todas las mier..., las pu... plantas que tienes, duermen hasta quién sabe qué hora", lanzó a los gritos.

Tras una tensa discusión con la voz de "Gran Hermano", Chama decidió que no quería "trabajar más" y se quitó el micrófono personal. "¡Estás demente!, ¿cómo voy a estar en falta yo?", exclamó mientras la invitaban a calmarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

La sanción contra Chama

A raíz de este arrebato la producción decidió sancionar a la venezolana con el fin de evitar que un episodio así ocurra en el futuro.

"Voy a permitir todo tipo de enojos y reclamos, siempre los voy a escuchar, pero no voy a aceptar gritos ni insultos. Mi decisión es mandarte a placa. A partir de este momento, estás nominada", le comunicó la voz de "Gran Hermano".

Además de estar en placa, Chama Méndez tampoco podrá ser salvada por el líder de la semana, por lo que enfrentará de manera obligada la eliminación de este domingo.