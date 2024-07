Kaminski tuvo duro cruce con el ex "Gran Hermano" Jorge Aldoney

Un duro cruce virtual protagonizó Francisco Kaminski con el ex "Gran Hermano" Jorge Aldoney, quien hoy es comentarista habitual de la segunda temporada del programa de Chilevisión.

A través de su cuenta de Twitter, Aldoney cuestionó el "tierno" llamado que le hizo Kaminski a su actual pareja Camila Andrade en el marco de la dinámica del teléfono rojo. "Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento. Te amo mi amor, con toda mi alma", le dijo el locutor radial a la modelo a través de un mensaje de voz que se emitió en televisión.

Sin embargo la romántica jugada de Kaminski no cayó bien entre los seguidores de "Gran Hermano", quienes habían comenzado a olvidar el triángulo amoroso que protagonizó él, su exesposa Carla Jara y Andrade.

Uno de esos críticos fue Jorge Aldoney: "Kaminski si amara un poco a Camila Andrade, sería consciente que su llamada va a revivir el 'hate' (odio) hacia ella y la va a perjudicar, ¿o estoy equivocado?", se preguntó en redes sociales.

Se enojó Kaminski

"Siento que igual es una prueba de fuego para él. Que le cuesta no figurar", agregó Aldoney, y sumó un consejo para Kaminski: "No llames hueon oh".

Dicho mensaje desató la ira de Francisco Kaminski, quien le respondió por la misma vía: "Si quisiera figurar estaría dentro del reality, aweonao (sic)". Lejos de tomarse el mensaje de mala manera, Jorge Aldoney comenzó a festinar e instó a sus seguidores a opinar sobre la polémica y sobre si Kaminski debería o no ingresar a "Gran Hermano".