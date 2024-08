Karina reveló que "su chico" gastó 600 mil pesos para sacarla de Gran Hermano

Este lunes, Karina Jerez se convirtió en la segunda eliminada de la actual temporada "Gran Hermano", dejando la casa con un 86,3% de los votos.

En conversación con LUN, la modelo fitness confesó que sus cercanos votaron para sacarla del programa, siendo su "chico" (el hombre con el que está saliendo) quien gastó más dinero.

"Mi hermana me contó que (él) se gastó 600.000 pesos. Se acordaba cuando Michelle (Carvalho) decía Karina al 3331 iba y votaba . Mi mamá también quería que yo saliera, estaba muy intranquila", afirmó al mencionado medio.

Asimismo, la ahora chica reality explicó haberse sentido "incómoda" dentro de la casa. "Me costó mucho. En cada actividad me dolía el estómago. Yo no quería que se dieran cuenta que estaba nerviosa, prefería verme derecha y tranquila", aseguró.

Finalmente, Jerez señaló que no será parte del repechaje del programa por "el poder que tiene Michelle, no me gustaría jugar su juego, prefiero dar un paso al costado".