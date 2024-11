Muere el actor surcoreano Song Jae-Rim a los 39 años

El actor surcoreano Song Jae-Rim, un exmodelo que alcanzó la fama por protagonizar varios doramas, fue encontrado muerto en su casa, informaron las autoridades locales.

Según el informe de la policía de Seúl, un amigo que tenía planeado comer con Song encontró su cuerpo sin vida en su apartamento, y tras la llegada de los agentes, se encontró una nota en el lugar, donde a priori no había indicios de crimen.

El actor de 39 años saltó a la fama en 2012 con su interpretación de un guardia real en el drama histórico "Moon Embracing the Sun", y desde entonces comenzó a protagonizar otros programas de variedades y series de televisión, como el reality show "We Got Married" o la serie "Our Gap Soon", emitida en 2016.

La industria del espectáculo surcoreana es conocida por su ambiente de alta presión, en el que las celebridades están sometidas a estrictas normas en cuanto a su apariencia y comportamiento, y las recientes muertes de ídolos del "K-pop" o actores de doramas surcoreanos han abierto el debate sobre la salud mental en ese sector.