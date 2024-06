Serie de Harry Potter ficha a director y guionista de "Succession"

La próxima serie de Harry Potter anunciada en 2023 comienza a tomar forma luego de que se conociera que fueron fichados el director y la guionista.

HBO está detrás del proyecto basado en la obra de J. K. Rowling y fichó a Mark Mylod para dirigir varios episodios y a Francesca Gardiner como su guionista y showrunner.

Mylod y Gardiner ganaron premios Emmy por su trabajo en la serie "Succession". El primero también dirigió algunos capítulos de "Game of Thrones" y estará en la segunda temporada de "The Last of Us". En tanto, Gardiner tiene créditos en His Dark Materials y Killing Eve.

La serie se enfocará en que cada temporada estará basada en un libro de la saga literaria y se estrenará en 2026.