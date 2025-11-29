Felipe Parra debutó en la Teletón imitando a JC Rodríguez y Sammis Reyes

El comediante Felipe Parra debutó en la Teletón con una rutina basada, principalmente, en su imitación a Julio César Rodríguez.

En primera instancia, el integrante de "Coliseo" apareció caracterizado como el animador de Chilevisión simulando su paso por la zona de backstage y bromeando con la usual ausencia de Rodríguez en el programa televisivo de la campaña.

Luego interactuó con Julián Elfenbein y Karen Doggenweiler, y con algunos miembros de la mesa digital. Rápidamente pasó a un video donde imitaba a Sammis Reyes y donde aparecía el comediante conocido como Pastor Rocha.

"Fue un sueño estar acá", dijo Felipe Parra al concluir su presentación, aunque sin abandonar la caracterización de JC.

Felipe Parra se presentará en la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué.