Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.0°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Felipe Parra debutó en la Teletón imitando a JC Rodríguez y Sammis Reyes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Parra será parte del próximo Festival del Huaso de Olmué.

Felipe Parra debutó en la Teletón imitando a JC Rodríguez y Sammis Reyes
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El comediante Felipe Parra debutó en la Teletón con una rutina basada, principalmente, en su imitación a Julio César Rodríguez.

En primera instancia, el integrante de "Coliseo" apareció caracterizado como el animador de Chilevisión simulando su paso por la zona de backstage y bromeando con la usual ausencia de Rodríguez en el programa televisivo de la campaña.

Luego interactuó con Julián Elfenbein y Karen Doggenweiler, y con algunos miembros de la mesa digital. Rápidamente pasó a un video donde imitaba a Sammis Reyes y donde aparecía el comediante conocido como Pastor Rocha.

"Fue un sueño estar acá", dijo Felipe Parra al concluir su presentación, aunque sin abandonar la caracterización de JC.

Felipe Parra se presentará en la próxima edición del Festival del Huaso de Olmué.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada