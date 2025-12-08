Tras siete años, TVN emite último capítulo de "Carmen Gloria a tu servicio"

Este lunes 8 de diciembre, TVN dirá adiós a Carmen Gloria Arroyo y su programa "Carmen Gloria a tu servicio" luego de que la abogada firmara con Mega.

El espacio, que debutó a mediados de 2018, dirá adiós durante esta jornada, pese a que Arroyo mantiene contrato con el canal estatal hasta el próximo 31 de diciembre. En su lugar, se remitirá la teleserie "La Fiera".

"Estoy de acuerdo con que tomen una decisión que tiene que ver con su pantalla. Ellos tienen que evaluar cómo levantan su programación y cómo suplen este espacio", dijo la abogada a El Mercurio.

Arroyo arribará a Mega el próximo 1 de febrero y explicó que la decisión tiene que ver con la situación económica de TVN y que le parecía "imposible" e "inmoral" pedir aumento de sueldo o más presupuesto para el programa: "Es impensado sentarse conversar algo así cuando el canal vive lo que vive".

"Yo no estaba con la premura de tomar una decisión sobre mi futuro (...) pero comenzaron a llegar ofertas de otros medios. TVN llegó bastante tarde y cuando me contactaron ya tenía opciones que para el canal eran difíciles de remontar", declaró Arroyo.